Fotó:Facebook-videó

Még mindig van mit mutatni: továbbra is egyre többen csatlakoznak a 2020-ban, Dél-Afrikából útjára indított Jerusalema-kihíváshoz. Legutóbb a Bethesda Kórház dolgozói perdültek táncra, kellemes húvétot kívánva és némi reményt adva a járványhelyzetben az embereknek, most pedig úgy tűnik, a zsaruk is beállnak a sorba: a Budapesti Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészetesei a BRFK Facebook-oldalán tették közzé a saját Jerusalema-videójukat.

Ma van Sárkányölő Szent György napja, a Rendőrség napja. Ebből az alkalomból fogadjátok szeretettel a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztályának videóját, amibe beletettük lelkünket-szívünket!

- írják a rend őrei a bejegyzésben, hozzátéve: ezzel a felvétellel szeretnénk megmutatni azt az egységet és összetartozást, amit a "nagy kék család" jelent nekik. A leírásból az is kiderül, hogy a videóban a BRFK 52 hivatásos rendőre és rendőrségi alkalmazottja szerepel, akik munkaidő után, a szabadidejükben tanulták be a koreográfiát. Azt is elárulták, hogy néhány magyar néptánc lépéssel belecsempészték a hagyományainkat is a produkcióba. Ön megtalálja, melyik résznél? Kattintson és próbálja meg.

Néhány nappal ezelőtt egyébként a büntetés-végrehajtás csapata is előrukkolt egy táncos videóval. Mutatjuk: