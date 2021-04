Fotó: Taylor Hill / Getty Images Hungary

Samuel L. Jackson mint Nick Fury, Ben Mendelsohn pedig Talosként szerepel majd a Secret Invasion című készülő sorozatban, amely a Pókember: Idegenben történései után játszódik.

Mindketten rutinos Marvel-szereplőknek számítanak, most azonban két olyan színésznő érkezését jelentették be, aki először lép be a képregényes univerzumba. Emilia Clarke a Trónok harcában még sárkányokat nevelgetett, Olivia Colmant pedig II. Erzsébet királynőként láthattuk A koronában.

Kettejük közül valószínűleg Emilia Clarke mozog majd otthonosabban a produkcióban, ő ugyanis, bár még nem szerepelt képregényfilmben, írt egyet. A M.O.M.: Mother of Madness eredetileg viccként indult, de háromrészes széria lett belőle, amely júliusban jelenik meg. Főszereplője egy szuperképességekkel rendelkező, egyedülálló anya, aki emberkereskedők ellen harcol.

Lesznek benne heroinfüggő mosómedvék is.