Egy csokor éke is válhatna a fentebb látható rózsa – de kár lenne sokáig állni hagyni, ugyanis ehető. Michelle Nguyen hét éve foglalkozik a szóban forgó édességekkel, Ausztrália-szerte nyeri a versenyeket kreálmányaival. A virágok cukorból készülnek, és egy kis ételfesték kelti életre őket.

Michelle egyetemi évei alatt imádott esküvői magazinokat olvasni, amelyekben gyakran szerepeltek ehető virágokkal díszített torták. Az inspiráció hatására beleásta magát a témába, és olyan tehetségesnek bizonyult, hogy azóta bizniszt is csinált a dologból, Szingapúrban és az Egyesült Államokban is tart workshopokat azok számára, akik maguk is szeretnének a cukorvirágok mestereivé válni.