1981. április 26-án hunyt el Jim Davis, akit a legtöbben egy igazán legendás szerepéről ismernek, ugyanis ő volt Jock Ewing, az olajvállalat alapítója. Nem utolsó sorban pedig Jockey, Bobby és Gary (Lucy apja), azaz a Ewing fiúk apja, valamint később kiderült, hogy Ray is az ő gyereke.

A Dallas Magyarországon is óriási siker volt, milliókat vonzott a képernyők elé péntek esténként. Elmondható, hogy Jim Davis első, és egyben utolsó sikere volt Jock karaktere. Azt kevesen tudják, hogy a színészhez nagyon közel állt Victoria Principal (Pamela Ewing), mert fiatalon elhunyt lányát látta benne. Ezt bizonyítja az is, hogy Davis temetési szertartásán a zsebébe helyezték lánya és Victoria Principal fényképét is.

A rajongók biztos tudják, hogy sorozatbéli karakterét életben tartották egészen 1982 elejéig, amikor a történet szerint Dél-Amerikába utazott az olaj miatt, majd egy repülőgép-szerencsétlenségben életét vesztette.