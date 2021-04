Az ember legjobb barátjának egyik fajtája, az alabaj már nemzeti ünnepel büszkélkedhet Türkmenisztánban, ahol nem csak nemzeti fajtaként tartják számon ezt az állatot, de óriási tisztelet is övezi – tájékoztatott róla az MTI.

Az elmúlt hétvégén volt az első alkalom, hogy ünnepnappal is tisztelegtek a közép-ázsiai juhászkutyák előtt. A nevezetes négylábú iránti rajongását az országnak jól példázza, hogy Gurbanguly Berdimukhammedow türkmén elnök korábban már egy hatalmas aranyozott műemléket is állíttatott a fajtának és ódát is írt hozzá. Ilyen kutyát ajándékozott az ország vezetője Vlagyimir Putyin orosz államfőnek, amikor vendégül látta őt Türkmenisztánban 2017-ben. Egyébként a közép-ázsiai juhászkutya napja egybeesik az akhal teke lófajta hagyományos ünnepnapjával, ugyanis a lótenyésztés része az ázsiai ország nemzeti kulturális örökségének.

A vasárnapi ünnepségen versenyt hirdettek, amelyen kiválasztották a legjobb közép-ázsiai juhászkutyát is. A győztes egy medált kapott, amit Berdimukhammedow fia, Serdar alelnök akasztotta a kutya nyakába, az állat tulajdonosa pedig egy autót kapott.