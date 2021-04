A nyolcvanas évek legendás számítógépét, a leginkább játékra használt Commodore 64-et is kriptobányászatra lehet fogni – más kérdés, hogy persze nem nagyon éri meg.

Egy csúcskategóriás videókártya megvásárlása például messze a leggyorsabb módja annak, hogy megtöltse a pénztárcáját Ethereummal, Litecoinnal vagy bármi mással, amit a menő srácok manapság bányásznak. De gyakorlatilag bármilyen számítógépet beprogramozhat hash-függvények feldolgozására - még a Commodore 64-et is.

A TechRadar szúrta ki azt a youtubert, aki a „8-Bittel mutatom és mondom” (8-Bit Show and Tell) nevű csatornán a C64 Bitcoin Miner-t használta, ami egy nyílt forráskódú bányászszoftver, amelyet Maciej "YTM/Elysium" Witkowiak fejlesztett ki, hogy a 40 éves számítógéppel bányásszon. Egy Commodore 64-et kriptobányászatra használni valószínűleg az egyik legkevésbé hatékony módszer, de nem meglepő módon mégis meg lehet csinálni – és ez a videó leginkább erről szólt. Persze, veszteséggel fog működni, de az biztos, hogy szórakoztató és érdekes projektnek tűnik.

Witkowiak GitHub-oldala szerint 1,0 MHz-es processzorral egy Commodore 64 körülbelül 0,2 hash/s sebességgel képes bányászni. Ha ehhez hozzávesszük az energiafogyasztást (kb. 21W), a KWh-enkénti költséget és a pool gee-t (1%, bár a pool gee-k általában 1-3% között vannak), akkor a Bitcoin bányászati árfolyam-kalkulátor szerint havonta 3,48 dollár veszteséggel kell számolnunk. A C64 nem kezeli túl hatékonyan a 32 bites számításokat, amit a Bitcoin bányászprogram használ. Igazából konkrétan pénzt veszít és nem nyer az a felhasználó, aki szegény, már relikviának számító, ősrégi masináját ezzel nyüstöli: egész konkrétan 3,48 dollárt.

A SuperCPU gyorsító használata segített egy kicsit növelni a hash sebességet, mivel 20 MHz-es feldolgozási sebességgel rendelkezik a C64 1 MHz-ével szemben. A SuperCPU 0,3 másodperces hash sebességgel tudott bányászni, szemben azzal a 3,5 másodperccel, amit a Commodore egyedül kapott a videó elején. Amikor a SuperCPU-t optimalizálták, a sebesség 0,1 másodpercre csökkent.

Mi azért mégis inkább azt ajánljuk, hogy a jó öreg Commodore 64-et inkább a Last Ninjára, a Defender of the Crownra, a Neuromancerre, vagy valamelyik másik legendás játékra használja – nagyságrendekkel nagyobb élvezet és hatalmas nosztalgia...