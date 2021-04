Fotó: @billianaoutsold / Twitter

Billie Eilish új albuma július 30-án érkezik, és már most látszik, hogy a hajszín váltása után stílusában is teljesen eltér majd az eddigiektől. Az album a Happier than ever (Boldogabb, mint valaha) címet kapta, ami már önmagában is beszédes, de az albumhoz készült képeken is egy teljesen más Billiet láthatunk, mint korábban.

billie eilish went from

this to that pic.twitter.com/mRhvTSQsSJ — ck (@billianaoutsold) April 27, 2021

Ez főként annak köszönhető, hogy sok év után megtalálta a helyét, amiről korábban így nyilatkozott:

Évekig nem voltam boldog. Nem gondoltam, hogy újra boldog lehetek. És itt vagyok - eljutottam egy pontra, ahol végre jól vagyok.

Azért nem kell aggódni, a melankolikus hangzás és a különleges látványvilág a régi maradt, amit a tegnap megjelent videóklipje is bizonyít.

(Forrás: Buzzfeed)