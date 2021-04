Will Smith és Jada Pinkett Smith 20 éves lánya édesanyja műsorában, a Red Table Talk-ban tette közhírré, hogy a poliamoria, azaz a többszerelműség híve. Ez dióhéjban annyit jelent, hogy egyszerre több partnere is van, és mindegyiket egyformán szereti. Nevezik felelős vagy etikus nonmonogámiának is, mivel mindenki tud mindenkiről, és a csapat összes tagja elfogadja a többieket.

Willow Smith a műsorban azzal magyarázta nagymamájának és édesanyjának a döntését, hogy a monogámia gyakran vezet megcsaláshoz, ő pedig az őszinteség híve, és nem akar beleszaladni egy olyan kapcsolatba, ami válással végződhet. A nagyit nem igazán sikerült meggyőznie, Jada Pinkett Smith viszont

megértőnek bizonyult.

Az énekesnő azt is elárulta, hogy attól még nem pörgött fel a szexuális élete, hogy több partnere is van. „A baráti körömben én vagyok az, aki a legkevesebbet szexel” –bizonygatta.