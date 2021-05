Palkonyán végre helyreállt a rend, már ami a gólyákat illeti – derült ki Tóth Vera tudósításából az Instagramon.

Az énekesnő azt írja, minden évben nagyon várják vissza a madarat, amely a Benedek névre hallgat. Idén is visszatért a helyére, és már az ezt követő, aggodalommal teli időszaknak is vége, ugyanis a folyton késve érkező „szerelmének” is sikerült hazatalálnia.

Megnyugodtam, mert a szeretet mindig hazavezet...

– kommentálta Tóth Vera a fotókat, amelyeket a szerelmes gólyákról osztott meg.