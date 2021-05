Fotó: u/streetpuma / Reddit

Az elmúlt időben az emberek – és most már a kutyák – között is újra hódít az angolul mulletnek nevezett, itthon pedig leginkább a Bundesliga-séróhoz hasonlító hajviselet. A frizura egyik leghíresebb rajongója jelenleg Miley Cyrus, de ha magunkon nem is szeretnénk viszontlátni a trendet, a kutyakozmetikus biztos elkészíti négylábúinknak.

A hajkorona lényege, hogy elöl és oldalt röviden, hátul pedig hosszúra hagyják nőni a tincseket. A hajviselet a 70-es években kezdett népszerűvé válni, David Bowie például nagy kedvelője volt a stílusnak. És ahogy mostanában minden, ez a divat is visszatérni látszik.

(Forrás: Bored Panda)