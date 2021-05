Az egykor Bruce Jennerként ismert olimpikon, aki mára nőként ismert realityceleb és wannabe szenátorjelölt, kifejtette a véleményét arról, hogy mennyire fair egy (biológiailag) férfinak nőként indulni egy versenyen.

Szerinte ezt egész egyszerűen nem szabad engedni. Ahogy ő fogalmaz:

Ha biológiailag fiúnak születtél, akkor nem szabadna, hogy lányként versenyezz.

A probléma eléggé égető, ugyanis az Egyesült Államokban most komolyan foglalkoznak azzal, hogy pusztán a nemi identitásuk alapján engedjék-e versenyezni a sportolókat. Több állam is ki akarja zárni a transznemű indulókat egyes versenyeken.

És ez nem is annyira gender, hanem sokkal inkább sportetikai kérdés. A tudományosan alátámasztott kutatások szerint nem feltétlenül a tesztoszteronnal van a baj, ami a fiúnak született versenyzőkben több van. A fő gond, hogy a nemváltoztatás során a transznemű emberek nagyon durva hormonkezelést kapnak. Ettől akár jobb is lehet a teljesítményük, így az esélyük is egy hormonkezeléstől és tesztoszterontöbblettől mentes játékossal szemben.

A probléma szemléltetésére tökéletes példa ez a South Park-epizód.

(TMZ)