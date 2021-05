Fotó: Christopher Polk / Getty Images Hungary

Az 52 éves színészre újabban szinte rá sem lehet ismerni. De nem arról van szó, hogy megöregedett volna az örökifjú Paul Rudd, csupán egy új sötét komédia kedvéért alakult át ennyire. A The Shrink Next Door című nyolcrészes sorozatban terapeutát alakít majd, aki teljesen átveszi az irányítást az egyik páciense (Will Ferrell) élete felett, és manipulatív eszközökkel tartja az uralma alatt.

A szerep kedvéért ősz haja és szakálla lesz majd, ez pedig elég is volt ahhoz, hogy a róla készült képeken felismerhetetlen legyen.

Paul emellett dolgozik még a Szellemirtók: Az örökség és az új Ant-Man filmen is.

(Forrás: EOnline)