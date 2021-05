Május elsejét nem csak a munka ünnepe miatt érdemes várni, hanem azért is, mert akkor kezd el minden évben felpörögni Justin Timberlake mémje, ami még az N'Sync idejéből maradt ránk - hála Istennek.

A szöveg szerint Timberlake azt énekli, hogy It's gonna be me, de a számban képtelenség nem úgy hallani, hogy it's gonna be may, azaz május lesz.

Idén viszont volt egy kis netes lázadás Justin Timberlake ellen, amit ezen a mémen vezettek le az emberek. A rajongók dühösek lettek. Egyre többen kezdték el úgy vélni, hogy a zenész tehet arról, hogy Janet Jackson és Britney Spears karrierje befuccsolt. Jackson esetében a Super Bowlon történt fellépés miatt, amikor egyik melléről letépte a dekor elemként felrakott tapaszt. Ez persze a show része volt, csak utána nagy botrány lett belőle, amiből leginkább csak Jackson kapott.

A netezők egy része úgy döntött, hogy idén nem használja a Timberlake-mémet, inkább más alternatívákat keretek. Ilyeneket.

I hate Justin Timberlake so I made this to replace the stupid “gonna be may” meme - you’re welcome world pic.twitter.com/2RJjWqIfK6 — cathy *acab forever* humes (@CrappyFumes) April 30, 2021

A humble pandemic-year alternative suggestion: pic.twitter.com/pzS4nLWzzn — Hydrogen + Time (@AgedHydrogen) April 30, 2021

Timberlake amúgy elnézést kért, ha esetleg miatta mások karrierje kárt szenvedett, de amint azt a fenti példa is mutatja, a rajongók még nem tudtak megbocsájtani neki.