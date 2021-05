A nagy családozás napja jött el az Affleck és a Cooper családnál is. Ugyan a szülők mindkét esetben elváltak, nemrég újra összejöttek egy találka erejéig, ahová természetesen a gyerekeik is velük tartottak.

Ben Affleck és Jennifer Garner Brentwoodban futottak össze. Letették a gyerekeiket a helyi uszodában, aztán csevegtek egy kicsit odakint. Egy pohár fura neonszínű lötty társaságában.

Bradley Cooper és Irina Shayk New Yorkban találkoztak, és beültek ebédelni egy étterembe. Ahogy Affleck és Garner esetében, köztük is megmaradt a jó kapcsolat azután is, hogy párként nem működött közöttük a dolog.

Velük tartott persze 4 éves kislányuk is, akivel cukiskodtak egy sort. Ahogy mindig, Lea de Seine most is a kamera kedvence volt.