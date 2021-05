Ma végleg lekerült az internetről a Yahoo Answers. Az oldal 2005 óta működött, múlt héten lehetett feltenni az utolsó fontos kérdéseket, ma pedig- május 4-én - örökre elnémult.

Ha valaki szintén nagy hódolója annak, hogy pillanatokon belül szinte bármire megtalálja a válaszokat az interneten, lehet ez akár a világ leghülyébb kérdésére adott leghülyébb válasz, akkor ez most tragédiaként érheti. A műfaj egyébként nálunk is működik a szinte már menőségből elavult dizájnú Gyakori kérdések nevű oldalnak is megvan a maga olvasóbázisa.

A The Verge összegyűjtötte azokat a kérdéseket, amik hiányában ma egy szomorúbb és üresebb világra ébredtünk:

Illegális kinyírni egy hangyát?

Hogyan tudok visszasütni egy tortát?

HOGYAN KAPCSOLJAM KI A CAPS LOCKOT?

Létezik olyan varázsige, ami sellővé változtat. És beválik?

Nagyon népszerű techno szám? Dun dun dun

Megettem 52 pizzás csigát, meghalhatok álmomban?

Hogyan viseljem gondját a háziállat krumplimnak?

Szerintetek fog valaha ember járni a Napon?

Taylor Swifté változom?

A vámpírok, mint Edward szoktak kakilni?

Nyugodj békében Yahoo Answers. Sosem feledünk, és örökké hiányozni fogsz.