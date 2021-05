Vannak azok az idióta bűnözök, akik a hülye húzásaik miatt kerülnek be egyáltalán a hírekbe. Tőlünk többezer kilométerre, Floridában két férfi ellopta egy idős férfi ékszereit, majd az árut beadták zaciba. Végül elkapták a két tettest. Ez nem is lenn nagy hír, de az egyik tolvaj olyat csinált, ami miatt megérdemli az idióta bűnözőknek kijáró 15 perc hírnevet. Sean Gazo a zaciból kilépve a pénzel a zsebében lenyomott egy igazi freestyle örömtáncot, amit szerencsére még a biztonsági kamerák is rögzítettek.

(TMZ)