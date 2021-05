Ahogy pár napja írtuk, Will Smith egy őszinte, retusmentes fotóval mutatta meg, hogy a karantén alatt ő is magára szedett némi súlyfelesleget, de felvállalja. Azóta kiderült, hogy készen áll az életmódváltásra és leáll az éjféli muffin evéssel is.

Átváltozásának folyamatát egy dokumentumfilmben kísérhetjük majd végig a Youtube-on.

Követői nem kímélik, ilyen videókkal bombázzák privát üzenetekben:

Rengetegen hálásak neki, hogy elindított egy párbeszédet ebben a témában, ma pedig már Jamie Lee Curtis is becsatlakozott a kezdeményezésbe egy fehérneműs képpel. A színésznő jelenleg Budapesten forgatja a Borderlands című videójáték-sorozat filmadaptációját.

(Forrás: Page Six)