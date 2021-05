Szomorú nap virradt a sussexi hercegi pár kedvelőire. A kis Archie ugyanis tegnap lett kétéves, és bár az egész család cuki fotókkal köszöntötte őt, friss képet nem láthattak róla a rajongók. Legalábbis az arcáról nem.

Harry hercegék eddig is elég privát módon kezelték a magánéletüket, arra pedig különösen ügyelnek, hogy a gyermeküket a lehető legkevesebb rivaldafény érje. Tegnap is mindössze egy hátulról fotózott kép jelent meg róla az Archewell oldalán, a bejegyzésben pedig arra kérik olvasókat, hogy jelképes összeggel segítsenek abban, hogy azok a családok is kaphassanak oltást, akik a koronavírus által legveszélyeztetettebb helyeken élnek.

Ami a hercegi pár követőtáborát illeti, sokaknak nem tetszett mindez. Azt sérelmezték, hogy nem láthatják a gyermek arcát, mindezt a legtöbben kifejezetten Meghan Markle-nek rótták fel.

Archie szupertitkos arca. Nevetséges

– írta egyikük.

Ezzel szemben azok felé billent a mérleg a posztok számában, akik a család védelmére keltek, és megértették, hogy a szülők szeretnék megtartani Archie privát szféráját – olvasható egy gyűjtés a Daily Mailen.

A felháborodás egyébként azért is különös, mert számtalan híresség van, aki egyébként soha nem mutatta még meg a gyermeke arcát a közösségi médiában. Ilyen például Gigi Hadid és Zayn Malik kislánya, Sophie Turner és Joe Jonas kislánya, Rose Leslie és Kit Harington kisfia vagy Cher Lloyd és Craig Monk kislánya.