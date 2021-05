Fotó: tiktok / taylor.dorothea

Dorothea Taylor nemcsak hogy 57 éve oktat dobolást, de többször körbe is járta már az internetet a tudásával. Legutóbb TikTokon érte el az egyik videója a több mint 23 milliós megtekintést és a négymillió kedvelést. A felvételen egyébként az egyik dobtechnikát prezentálja 700 ezer követőjének.

Először 2020 elején figyeltek fel rá, amikor a Disturbed zenekar Down With The Sickness című számát dobolta el. Ez a videó azóta 13 millió megtekintésnél jár a YouTube-on.

Aztán a Paramore zenekar énekesnője, Hayley Williams is méltatta Twitteren az Ain’t It Fun című számuk feldolgozásáért.

Imádom, nagyon menő

– írta a rocknagyiról Williams.

2019-ben pedig a Drum magazin készített vele interjút, amiben elárulta, hogy nagyon korán, már 13 évesen elkezdte a mesterséget, és azt is hozzátette, hogy a feldolgozások és az oktatás mellett arra is marad ideje, hogy a saját, Badlander nevű klasszikusrock-zenekarában játsszon.

(via: indy100)