Fotó: Deepixel / Getty Images Hungary

A színésznővé avanzsált énekesnő másfél hónap után, most vasárnap hagyta el Rómát, ahol a Gucci filmet forgatta Adam Driver és Jared Leto oldalán. A film megjelenésére még várni kell, de már most sok ellenérzést váltott ki az alkotás, Patrizia Reggiani és a Gucci család tagjai is nemtetszésüket fejezték ki a karaktereiket megformáló színészek miatt.

Lady Gaga rajongóit ez sem tántorítja el, órákig türelmesen várakoztak a szállodánál, amit egy kedves gesztussal köszönt meg nekik. Sárga és fehér színű tulipánokat dobált rajongóinak, hogy ezzel köszönje meg szeretetüket és támogatásukat.

(Forrás: Just Jared)