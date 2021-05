Több hír is szólt már arról, hogy Joss Whedon - akinek amúgy a Firefly, a Buffy, a vámpírok réme, az Angel és persze még két Bosszúállók filmet is köszönhetünk - elég élhetetlen munkakörülményeket tud teremteni maga körül. Ez történt akkor is, amikor Az Igazság ligája rendezését átvette Zack Snydertől. Rövid idő alatt eldurvultak a dolgok a forgatáson.

Gal Gadot egy friss interjúban arról mesélt, hogy Whedon konkrétan megmondta neki, vagyis inkább megfenyegette, hogy

Ha bármit csinálok, akkor gondoskodik róla, hogy nyomorúságos legyen a karrierem.

Whedon persze tagadja, hogy ilyen történt volna. Érdekes módon Az Igazság ligája egy másik színésze, Ray Fisher - aki a filmben Cyborgot alakítja - korábban azt mondta, hogy Whedon undorító és elfogadhatatlan módon viselkedett forgatás közben.

