A kilencvenes évek elején rendkívül népszerű Commodore Amiga számítógépekre jelent meg az első Flashback, és most jelentették be a játék folytatását. Egyben lelkesítő hír az is, hogy az első részt 1992-ben jegyző Paul Cuisset a második részen is dolgozik.

A kilencvenes évek magyar print magazinja, az 576 kbyte annak idején így jellemezte a játékot:

A grafika csodálatos, hősünk animációja a végletekig menően tökéletes, s a hangeffektekkel sincs gond.

Hozzátéve, hogy bár Cuisset előző játékát, a szintén legendának számító Another Worldot nem sikerült felülmúlni, de szerintük

1992 legjobb játéka még így is a Flashback lesz.

Az Flashback az Amiga megjelenés után más platformokon is megjelent: PC-, SNES-, SEGA Mega Drive-verziók is a boltokba kerültek, később pedig PlayStation 4/Nintendo Switch-, majd okostelefonos verziók is napvilágot láttak. A játék egyébként egy filmszerű elemeket felhasználó platformer és

oldalnézetes akciókaland sci-fi környezetben,

a kor követelményeihez képest remek irányítással.

A folytatás hírét a napokban osztotta meg a Microids vezérigazgatója, Stephane Longeard. A játék jövőre, 2022-ben jelenik meg, és remélhetőleg méltó lesz a francia játékipari történelem egyik tényleg legfontosabb alkotásához.

Az igazán lelkesítő már csak az lett volna, ha a még legendásabb '91-es Another World második része is elkészül, de annak idén lett volna a 30 éves évfordulója. No de ne legyünk telhetetlenek...

Az első Flashback longplay végigjátszását az alábbi videóban láthatják.

(Gematsu)