Bő egy hónapra ugyan, de újra kinyitnak az iskolák. Ennek van, aki örül, és olyan is, aki kevésbé. Néhány diák fél a járványtól, petíciót is indítottak, hogy ne kelljen visszaülniük a padba. Másokat boldogít, hogy újra a barátaik közt lehetnek.

Novák Katalin szintén aggodalmát fejezte ki a Facebookon, de emellett örül is annak, hogy a gyerekei visszatérhetnek a közösségbe.

Nagyon sok családban hónapok óta először mennek ma a gyerekek iskolába. Így van ez nálunk is. Aggódással vegyes izgalommal várják, várjuk az élet újrarendeződését. Legalább a 16 év felettieket be lehet már oltatni, ezzel a lehetőséggel mi is élünk. Egyébként pedig igyekszünk megtanítani nekik, hogyan vigyázzanak magukra és egymásra