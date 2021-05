Fotó: Axelle/Bauer-Griffin / Getty Images Hungary

Ha Britney Spearsre gondolunk, valahogy rögtön a védjegyévé vált szőke hajával ugrik be először. Pár éve próbálkozott a sötétbarnával is, de hamar visszatért a világosabb árnyalathoz. Most a karantén alatt gondolt egyet, és ezúttal a rózsaszínre esett a választása.

Ezt pedig egy tőle megszokott táncolós videóban is megmutatta:

A furcsa mozdulatok most sem maradhattak el, és még egy leopárdmintás feszülős overált is magára kapott.

Kérdés, hogy az új hajszínnel mit akarhat üzenni rajongóinak, akik meg vannak győződve arról, hogy az évek óta édesapja gyámsága alatt álló énekesnő Instagram-oldalát is valaki más kezeli.