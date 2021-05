Meglehetősen acélos idegei lehetnek a Stranger Things gyerekszínészeinek, elvégre mégiscsak egy meglehetősen nyomasztó horrorsorozatot forgatnak évek óta. A jelenleg 18 éves Finn Wolfhard most mégis olyan jelentnek volt részese, amire nem számított.

A fiatal színész és még fiatalabb kolléganője a heatworldnek adtak interjút, melynek során a műsorvezető felvezette, hogy a rajongók szeretnék, ha Finn játszaná majd el egyszer a fiatal Harry Stylest – aki egyébként szintén elég fiatal még a maga 27 évével. Finn meg is jegyezte, hogy ez talán még kicsit korai, majd feltűnt neki, hogy a balján ülő Brooklyn Prince kissé kényelmetlenül feszeng. Mint kiderült, fogalma sincs, mi a One Direction, amelynek Harry Styles egykor a frontembere volt. A lényeg 3:38-nál kezdődik.

Nem tudod kik ők? Jézusom, úr isten. Nem tudod, kik voltak a One Direction? Hú...

– mondta Finn, mintha 18 évesen már öregnek kellene éreznie magát, amiért 11 éves kolléganője nem lehetett része az egykori One Direction körüli őrületnek.

A riporter ekkor némileg más irányba terelte a beszélgetést, megkérdezve Finnt, hogy ő rajongó-e, mire ő elmondta, hogy kedveli Harry Stylest, és szerinte tehetséges színész, de akkor is túl korainak tartja, hogy az életrajzi filmjéről beszéljenek.

A hozzászólások között persze hamar feltűntek a törzsgyökeres 1D rajongók. A topkomment például így szól:

Legyünk őszinték. Mind azért kattintottunk, hogy lássuk Finnt a One Directionról beszélni

De többen számoltak be furcsa érzelmekről is, miszerint ezt látva ők is öregnek érzik magukat, illetve, hogy nemsokára belőlük válnak azok a béna szülők, akik régi zenét hallgatnak.