Sanszos, hogy Jennifer Lopez és Ben Affleck újramelegítik a szerelmüket. Ez akár így van, akár nem, az énekesnő exe állítólag teljesen ki van borulva. Egy barátjuk azt csicseregte ugyanis az E! Newsnek, hogy Alex Rodriguez abban a hitben élt, hogy ő és Jennifer újra egymásra találnak majd.

Alexet sokkolta, hogy JLo továbblépett. Ő tényleg azt hitte, hogy rendbe jöhetnek közöttük a dolgok, és újra összejönnek majd. Kereste is őt, találkozni szeretett volna, de Jennifer lerázta

– mondta a lap forrása.

Hozzátette még azt is, hogy Alex állítólag közölte is Jennifer Lopezzel, mennyire bántja az, hogy Ben Affleckkel látta. Az énekesnőt azonban ez nem hatotta meg, és eszében sincs újra összejönni exvőlegényével – habár Ben Affleck is eljegyezte korábban, de végül vele sem házasodtak össze.