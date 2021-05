Az egyik legnépszerűbb looter-shooter játéksorozatból, a Borderlands-ból készült filmet már forgatják Cate Blanchett főszereplésével, a sorozat pedig nem áll: úgy tűnik, már készül a várva-várt negyedik rész.

Miközben éppen Budapesten forog a Borderlands-film, Randy Pitchford, a Gearbox vezérigazgatója „erős célzást” tett arra, hogy készül már a játékfranchise folytatása is.

- Pitchford mindössze ennyit árult el, de elég valószínűtlen, hogy másik játékra gondolt volna, hiszen a Gearboxnak messze ez a legerősebb brandje, továbbá más projekten nem is nagyon dolgoztak már nagyon régóta, illetve a tweet kontextusából is arra lehetett következtetni, hogy a csapat a Borderlands 4-en dolgozik.

More: We are definitely working on some amazing stuff that, I hope, will surprise and delight you. Plug: if anyone out there has Skills-To-Pay-Bills and wants to get in on some Borderlands action, we're working on the big one :) https://t.co/Pp5iTUBwAt https://t.co/ExjXEbU30R