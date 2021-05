Habár kis szünet után 2020 szeptemberében visszatért a képernyőre, Ellen Degeneres most hivatalosan is bejelentette, hogy a tizenkilencedik évad után véget ér a The Ellen Degeneres Show. Állítólag azért fejezi be a pályafutását, mert valami új kihívást szeretne találni, de ezt nehéz elhinni az őt és a műsorát övező botrányok után.

Fotó: Chip Somodevilla / Getty Images Hungary

Az Egyesült Államokban évtizedekig az egyik legkedveltebb médiaszemélyiségként tartották számon, egész Hollywood az ő barátja akart lenni, egészen addig, amíg tavaly júliusban robbant a bomba. Egy Buzzfeed-cikkből derült ki, hogy milyen toxikus munkakörülmények uralkodnak a kulisszák mögött, ahol mindennapos volt a megalázás, és semmiféle empátiát nem mutattak a dolgozók felé. A volt és akkor még ott dolgozó munkatársak beszámolói szerint a műsor producereitől a szexuális zaklatás különböző módszerei sem álltak távol. Ez pedig teljesen az ellentéte a „Légy kedves mindenkivel!” szlogennek, ami köré Ellen az egész karrierjét építette.

Persze még az is lehet, hogy Ellen egyszer visszatér majd, hiszen ő még mindezek után is így nyilatkozik a műsoráról:

Ha soha többé nem csinálok mást, akkor is büszke vagyok arra, és kiállok amellett, amit ez a műsor képvisel, és amin keresztülmentünk.

(Forrás: Huffpost)