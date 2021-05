Nem árusítják tovább a Pokémon-kártyákat az amerikai Targetekben, mivel a gyűjtök egy kicsit elvetették a súlykot. De nem csak a japán animáció rajongói lehetnek szomorúak: se kosaras, se baseball kártyákat nem fog tudni venni senki május 14-től az áruházláncban.

A különböző gyűjtői kártyák reneszánszukat élik manapság. A Pokémon-kártyákat gyártó cég rá is kapcsolt, hogy minél több fajta lapocskával kedveskedjen a gyűjtöknek. De ez akkora izgatottságot váltott ki az ilyen dolgokra fogékony emberekben, hogy sokakból szélsőséges magatartást váltott ki.

Az emberek állítólag már a boltokban is kinyitották a gabonapelyhes dobozokat, hogy ellopják belőlük a mellékelt Pokémon-kártyákat. Sőt, az egyik üzletben történt egy olyan incidens is, amikor valaki fegyvert rántott egy sportkártyák körüli veszekedés során.

Japánban pedig valaki még egy kötélen is lemászott, hogy ellopjon egy 9000 dolláros, gyerekeknek szánt lapocskát.

A Target már megpróbált fellépni az ügyben ezelőtt is. Nemrég elkezdték korlátozni, hogy a vásárlók hány csomagot vásárolhatnak, és még azzal is fenyegetőztek, hogy bevonják a hatóságokat is, ha olyan embereket találnak, akik az üzleteik mellett táboroznak. Most úgy tűnik végleg megelégelték a dolgot: a vásárlóik és az alkalmazottaik védelmében száműzték a kártyákat a polcaikról. De ne aggódjon senki, nem fosztják meg magukat teljesen a bevételtől, online elérhetőek maradnak a lapok.

(via: The Verge)