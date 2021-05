A rapper és a színésznő kapcsolatát már eddig sem lehetett átlagosnak nevezni, de úgy tűnik, még mindig tudnak meglepő részletekkel előállni. Már azzal sokkolták a nyilvánosságot, amikor kiderült, hogy Machine Gun Kelly a nyakában hordja Megan Fox vérét, de a megismerkedésük sem volt hétköznapi.

Erről tegnap a The Ellen Degeneres Showban mesélt. Először egy étterembe mentek vacsorázni, de aztán felmásztak egy tetőre is, amit Megan magassarkúban tett meg, és maga Machine Gun is attól félt, hogy le fog esni onnan. A rapper imád tetőkre felmászni és így akarta megmutatni saját kis világát a színésznőnek, de bevallotta, hogy nagyon veszélyes volt, és örül, hogy barátnője túlélte a randit.

Az izgalmakat sikerült tetéznie, hiszen amikor Bora Borára utaztak szervezett egy cápákkal úszkálós randevút is. Olyat, ahol még egy ketrec sem választotta el őket a veszélyes állatoktól. Itt Megan bizonyult bátrabbnak, mert barátja először egyedül hagyta őt a vízben, amin érdekes módon a nő nem akadt ki. Úgy tűnik, hogy őket az ég is egymásnak teremtette.

