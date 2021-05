Fotó: Budapesti Operettszínház Lehoczky Zsuzsa

Senki nem tudja, milyen szempontok alapján választottak a Nemzet Színészei új tagot maguk közé, de az biztos, hogy Lehoczky Zsuzsával az operett műfaja is helyet kapott a legjobbak között. Holnap, szombaton, az index kultúra rovatának tagjai erről is beszélgetnek az arútluK című podcastban, és az is kiderül, hogy lehet-e operettet írni abból, ha a Nemzet Művésze bent ragad egy liftben.