Magyarországon állítanak a világon elsőként szobrot a Bitcoin alkotójának, aki életnagyságú bronz mellszobrot kap Budapesten. A szoborra közösségi finanszírozásból jött össze a pénz, felállításának pontos helyszínét holnap, kedden jelentik be a Blockchain Budapest konferencián.

Egy szobor állítása önmagában is rendhagyó esemény, különösen igaz ez akkor, ha olyan emberről készül szobor, akinek nem ismerjük az arcát. Persze Magyarországon is van ilyenre példa, hiszen ott a Városligetben lévő Anonymus szobor. Satoshi szobra azonban más koncepció alapján készül. A szobornak ugyanis lesz arca, de az egy tükröződő felület lesz, amiben mindenki a saját arcát fedezheti fel, amikor a szobor előtt áll. Így Magyarországon kelhet életre az a világon már sokak által hangoztatott gondolat, hogy „We are all Satoshi” azaz „mi mind Satoshi vagyunk”. A Bitcoin-ra ugyanis az jellemző, hogy nem egy állami vagy más központi szervezet által kibocsátott pénz, hanem mindentől független és így senkié sem, azaz valóban mindenkié, mindazoké, akik használják.

Kicsoda Satoshi Nakamoto? A Bitcoin megalkotója vagy megalkotói mai napig ismeretlen(ek). A Fehér Könyvet, melyben leírták a Bitcoin működését, Satoshi Nakamoto néven (vélhetően álnév) tették közzé az interneten. Ezt a nevet használta, aki kifejlesztette a bitcoint, megalkotta és létrehozta továbbá bevezette a bitcoin eredeti referencia-megvalósítását, ennek részeként kidolgozta a világon az első blokkláncadatbázist. Nakamoto műve azért forradalmi újítás, mert az értékek továbbítását teszi lehetővé a világ bármilyen távoli pontjai között két felhasználó között úgy, hogy nincs szükség harmadik félre (pl. bankra) a továbbított érték eredetiségének igazolásához.

A szobrot két szobrászművész készíti, Gergely Réka és Gilly Tamás. A szobor állítását Györfi András ötlete nyomán négy szervezet kezdeményezte, a legrégebbi hazai Bitcoin váltó, a Mr. Coin, továbbá a Kriptoakadémia, a Blockchain Magyarország Egyesület és a Blockchain Budapest. A projekt alapítókon túl a kripto közösség is beszállt a finanszírozásba, egy közösségi finanszírozási kampány során jött össze a hiányzó összeg, összesen közel 3 millió forint, melyhez számos kisebb-nagyobb adomány, támogatás érkezett, összesen 27 szervezettől és magánszemélytől.