Jaden Smith 2019-ben döntött úgy, hogy jobb hellyé teszi a világot. A megbízásából ugyanis egy büfékocsi járta Los Angelest, amiből vegán ételeket osztottak hajléktalanoknak. Az I Love You nevű kezdeményezés most rendes falakat, asztalokat és székeket kap, hamarosan már az étterem is megnyílik.

Tegyük hozzáférhetővé a vegán ételeket az alacsony jövedelmű közösségek számára!

– olvasható Instagramjukon a szlogen.

Az énekes a Variety-nek elmondta, hogy ugyan azok előtt is nyitva áll a kapujuk, akik nem hontalanok, de nekik természetesen fizetni kell az ételért.

Ha nem vagy hajléktalan, nem csak, hogy fizetned kell az ételért, hanem még azon felül is meg kell térítened egy bizonyos összeget, így támogathatod azt, akinek nem telik rá

– mondta Jaden.

Azoknak tehát, akik kíváncsiak Will Smith fiának fogásaira, de nem hátrányos körülmények közül érkeznek, inkább egyfajta jótékonykodás ez, mintsem gasztrokaland.