A nagyvárosok közlekedését alaposan felforgatta az elektromos rollerek megjelenése, amelyek szabályozása még mindig komoly fejtörést okoz. Főleg, hogy már nálunk is megjelent a rollerbűnözés, amivel a jelek szerint az ügyvédek is csak most szembesülnek.

Ennek egyik példája az a segítségkérés, amely egy ügyvédekből álló Facebook-csoportban tűnt fel. A bejegyzés szerzője elektromos rollerrel elkövetett ittas vezetéses ügyekben kér kartársaitól vonatkozó döntéseket.