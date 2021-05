Nem lehetünk elég óvatosak a mai világban. Nagyon sokakban ott van a közléskényszer, a lájkéhség, az influenszerkedni akarás, ami több veszélyt is rejt magában. Azon túl, hogy állandó támadásnak, csalódásnak teszi ki magát az ember, még olyan információkat is elárulhat magáról, amit mások felhasználhatnak ellene. Nem olyanra kell gondolni, hogy valaki kiposztolja a személyi igazolványát.

Az már elég egyértelmű, hogy nyaralás alatt nem túl célszerű tengerparti fotókat kitenni, hisz akkor megüzenjük mindenkinek, hogy "Helló, nem vagyunk otthon, üres a lakás!" Ezzel egy szinten van a napi rutin megosztása, ami szintén elég lehet. Ha valaki tudja, hogy minden reggel futni megyünk, akkor azzal már támadási felületet adunk bűnözőknek, zaklatóknak.

A szelfikkel is módjával kell bánni. Olyan képet ne nagyon tegyünk ki, amivel sokat mutatunk magunkról. És most nem a 18+-os besorolást súroló, vagy azt átlépő tartalmakra kell gondolni, bár azok is neccesek tudnak lenni, hanem azokra a képekre, amiknél ki lehet szúrni ezt-azt a háttérben. Ilyen például egy diploma a falon, amiből kiderül a teljes nevünk. De, ha nem is ilyen információkat kínálunk tálcán, akkor is ott van, hogy a konyhapulton hagyott kocsikulcs is beszédes lehet egyesek számára. Ebből kik lehet következtetni, hogy általában ott szokták tárolni az adott dolgot.

Gyerekekről készült képeket se célszerű megosztani, és persze semmi olyat sem, ami miatt kirúghatnak minket a munkahelyünkről...

Akkor mit is lehet megosztani? Az életünk egy teljesen kihipózott, full sematikus, teljesen semmilyen és tök jellegtelen verzióját?

(howtogeek)