Napra pontosan három évvel ezelőtt köttetett meg az azóta is sok botrányt okozó házasság, amelynek két legfőbb résztvevője Harry herceg és Meghan Markle. A három év alatt sok minden történt, épp úton a második gyermekük, elköltöztek, Fülöp herceg elhunyt, és a királyi családdal járó kötelezettségeiket is maguk mögött hagyták.

Fotó: WPA Pool / Getty Images Hungary

Egy ma megjelent cikkből kiderült, hogy már az esküvő sem volt zökkenőmentes, amit eddig is lehetett sejteni, de most egy konkrét esetet is nyilvánosságra hoztak. Állítólag Meghan már a nagy nap előtt eldöntötte, hogy a királynő egyik tiaráját szeretné viselni, amit először fel szeretett volna próbálni.

Ez viszont nem sikerült neki, hiszen a palota protokollja szerint időpontfoglalás szükséges még Meghan számára is, ha a királyi ékszerek egyik darabját szeretné megnézni. Erre pedig Harry herceg nagyon ideges lett, és olyan hangnemet használt nagymamájával szemben, ami teljesen elfogadhatatlan volt. Ekkor már Erzsébet is megelégelte a stílust és ezt mondta unokájának:

Meghan nem kaphat meg mindent, amit akar.

Egy korábban a palotában dolgozó őr szerint a királynő tanácsadója direkt találta ki ezt, - hiszen ahogyan az ott dolgozó személyzet többi tagja - viselkedése miatt ő sem kedvelte a hercegnőt.