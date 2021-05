Salma Hayek a Variety interjújában árulta el, hogy milyen hátrányok érték mexikói származása miatt.

Utólag a rendezők azt mondták, hogy én voltam a legjobb a meghallgatáson, jobb voltam, mint akit végül választotta, és utólag meg is bánták. De akkoriban tudták, hogy a stúdiók nem egy mexikóit választanának főszereplőnek.

Azt sajnos nem árulta el, hogy pontosan melyek voltak azok a szerepek, amikre aztán mégsem őt választották. Viszont az interjúban arról is beszélt nőként milyen más nehézségekbe ütközött.

Ha nőként benne vagy egy filmben, ami sikeres, és mindenki azt mondja, hogy te vagy a kedvence, akkori is a férfiak kapják a nagyobb elismerést. Az nem érdekes te kit vonzasz a moziba. Én például már óriasi sztár voltam a saját országomban. Be tudtam vinni a latinokat a moziba. Tudom, hogy ezt néhány stúdió is tudta. De akkor még nem akarták elismerni a latin piac értékét.