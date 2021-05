Az Egyesült Államokban van (minimum) egy olyan edzőterem, ahova csak nők léphetnek be. A terem nem csak ennyiben különleges, ugyanis több olyan dolog is van, ami a bent edző nőket védi a kéretlen férfi tekintetektől. Például az épület előtt elhaladva nem lehet kívülről belátni a terembe. Senki nem állhat az ablakoknál, mintha a egy kirakatot bámulna. A terembe is csak tagok, illetve csak nők léphetnek be. Idegenek nem juthatnak be. Külön fel van tüntetve, hogy mikor tartózkodik férfi az épületben. Ingyenesen elvihető női dolgok, tampon és zsebkendő is rendelkezésre áll a tagoknak. Ezeken túl amúgy tök olyan, mint bármelyik edzőterem, vannak súlyok, gépek, stb., csak a kíváncsiskodó, kéjsóvár férfi tekintetek "hiányoznak".

A kommentek többsége azt támasztja alá, hogy ez egy nagyon jó kis terem a fent felsorolt dolgoknak köszönhetően. Egyesek szerint tök jó, hogy nincsenek férfiak, akik napszemüvegben ülnek a fekvenyomó padon, miközben a mobiljukat nyomkodják. Viszont van olyan, aki szerint itt bukik meg az egyenlőség.

Abban talán egyet lehet érteni, hogy nem ezek a szigorúan női edzőtermek vannak többségben, tehát a koedukált konditermek nem kerülnek hátrányba. Szóval ez nem diszkrimináció, hanem egy bizonyos vevőkör megfelelő módon történő kiszolgálása. A férfiaknak nincs megtiltva a gyúrás. Számukra továbbra is ott vannak a már megszokott termek, ahol ugyanúgy mehetnek férfiak és nők is vegyesen. És persze, ha ezekben a koedukált termekben mindenki a saját testére koncentrálna, nem pedig a másik alakformáló edzésébe révedne, illetve próbálna meg sunyiban fotókat készíteni a láb- és fenék gyakorlatokat végző nőkről, akkor lehet, hogy női konditerem se lenne.

