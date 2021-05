Rákóczi Ferenc nem fáradt el a reggeli rádiós műszak után, miután kikapcsolta a mikrofont, csütörtök délelőtt látogatást tett az Indexben. A műsorvezetőnek annyira megtetszett szerkesztőségünk, hogy leült az egyik szabad számítógéphez, és besegített a Kormányinfó percről percre rovatának.

Közben elmesélte, hogy Velencén, Irénke néni oltotta be a Moderna vakcinájával, illetve, hogy holnap kapja a második dózist. Elárulta azt is, hogy októberben fertőzött volt. Így jelenleg két vakcina igazolványa van, amiről viccesen megjegyezte, az egyiket akár el is tudná adni.

Gulyás Gergely bejelentésére, hogy jövő hét keddtől megszűnik az ingyenes parkolás, úgy reagált:

Végre lehet majd parkolni!

Üdvözölte a döntést, szerinte a járványhelyzet már nem indokolja az intézkedés érvényben maradását.

Rákóczi Feri egyébként Kitzinger Szonjához jött a Sunday Brunch című podcastműsorába. A vele készült interjút vasárnap délelőtt lehet itt, az Indexen meghallgatni.