Prémium szolgáltatásokat kapnak a társkereső appokon Amerikában mindazok, akik be vannak oltva a koronavírus elleni vakcinákkal.

A Fehér Ház pénteken jelentette be, hogy több társkereső alkalmazás fejlesztőjével is partnerségre léptek annak érdekében, hogy ezeken az applikációkon is népszerűsítsék az oltást.

Az alkalmazásokon az oltottak egy sajátos, az oltást igazoló jelvényt tehetnek majd a képeik mellé, valamint néhány prémium – más esetben fizetős – szolgáltatáshoz is ingyen hozzájuthatnak majd. Ezenfelül az applikációk keresőfelületén is szűrni lehet majd, hogy a lehetséges párjelöltek közül ki az, aki be van oltva.

SŐT, A TERVEK SZERINT még OLTÁSI IDŐPONTOT IS LEHET MAJD FOGLALNI AZ APPLIKÁCIÓKON KERESZTÜL.

A jelvény és a prémium szolgáltatások igénybevételéhez viszont a felhasználóknak oltási igazolvánnyal kell majd bizonyítaniuk, hogy tényleg beoltották őket.

A kezdeményezéshez a Tinder, a Bumble, a Badoo és több nagyobb, Amerikában működő társkereső is csatlakozott már. Egyikük, az OkCupid saját felmérése alapján azt közölte, hogy azok, akik a profiljukban azt írták, hogy be vannak vagy lesznek oltva, már most is körülbelül 14 százalékkal gyakrabban állnak párba másokkal, mint az oltatlanok.

A Fehér Ház korábban egyébként számos szervezettel és közszereplővel partnerségre lépett az oltás népszerűsítése érdekében. Joe Biden elnök korábban egy könnyűzenei koncerten is népszerűsítette már az oltást.

Az elnök célja az, hogy július elejéig az Egyesült Államok felnőtt lakosságának 70%-át legalább egyszer beoltsák, illetve hogy 160 millió amerikai mindkét oltást megkapja addig.