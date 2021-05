Fotó: Jeff Spicer / Getty Images Hungary

Pink a Watch What Happens Live with Andy Cohen című műsorban vallotta be, hogy visszagondolva jobban is figyelhetett volna, mi történik Britney Spearsszel akkoriban. Miután megnézte a Framing Britney című dokumentumfilmet, rájött, hogy akár tehetett is volna valamit.

Szomorú vagyok, hogy akkoriban nem tudtam. Erős ember vagyok. Többet is elérhettem volna. Nem szeretem, ha tehetetlennek vagy erőtlennek érzem magam, és csak elképzelni tudom, hogy ő hogyan érez. Jól jött volna neki egy kis támogatás.

Pink hozzátette, hogy a bulvármédiát okolja azért, ami Spearsszel történt:

A média széttépte őt, a paparazzók pedig szemetek. Bárcsak kinyújtottam volna a kezem, és megöleltem volna.

(via: Page Six)