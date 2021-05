Jó, hát ez nyilván ízlés, gusztus, illetve fetisizmus, valamint komplexus kérdése is, de mintha tényleg lenne valami ebben a megfigyelésben. A Buzzfeed egyik cikke azt taglalja, hogy az Agymanók című filmben látható apuka mennyire jóképű, sármos. Ráadásul nem aranyosan cuki apuka, hanem DILF, azaz Dad I'd Like to Fuck, ami magyarul nagyjából annyit tesz, hogy dugni való apuka. A Buzzfeed-cikk szerzője nem titkolja, hogy ő eléggé rá van zizzenve a meganimált apára.

Ennél egy fokkal részletesebb tanulmány is született a jelenségről. A New York Times is szentelt a témának egy terebélyesebb írást. Ebben a cikkben megállapítják, hogy a Disney egész látványosan szakított a nem túl vonzó apafigurákkal. Ma már nem lehetne Jázmin apja egy alacsony növésű, pocakos, ősz szakállú bácsika. A Pixar esetében nincs szó arról, hogy tökéletesre rajzolt, kidolgozott kockahasú férfiak rohangálnak csak a filmekben, de tény, hogy a Pixar sem rajzoltat ronda hapsikat. Realisztikusabbak, de a megjelenésükben van valami vonzó.

Ön mit gondol? 162 Nem is dögösek ezek a megrajzolt apukák.

116 Eddig nem vettem észre, de mostantól figyelni fogok erre is.

26 Persze, hogy csak dögös apukák vannak, imádom őket egytől egyig.

(NYTimes, Buzzfeed)