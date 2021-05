A chocoMe magyar csokoládémanufaktúra már nem az első nemzetközi elismerését gyűjtötte be, ezúttal több díjat is hazavihetett a cég az International Chocolate Awards világbajnoki döntőjéből – számolt be róla a kézműves műhely a Facebook-oldalán.

A különleges csokoládékat alkotó magyar cég egy arany és egy bronzérme mellett egy egy különdíjat is kiérdemelt. A manufaktúrának a Raffinée 3 névre keresztelt különleges drazséválogatása írta be magát a verseny történelmébe. Két ízét is kiemelték az összeállításnak, egy közülük alapanyag-különdíjas is lett. Duplán díjazott aranyérmes az Étcsokoládéval és yuzu couverture-rel bevont szicíliai mandula, amelynek ínyenc étcsokoládéja egyenesen Madagaszkárról származik. A csokoládé különdíjat is kapott a rendkívül magas minőségű alapanyagok használatáért. A másik kiemelt darab a Mogyorós tejcsokoládéval és passion fruit couverture-rel bevont Piemonte-i mogyoró, ami bronzérmesként végzett a világbajnoki döntőben.