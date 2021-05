Hónapok után először ismét úton van a cambridge-i hercegi pár. Vilmosék ezúttal Skóciába látogattak el, többek között egy olyan szervezethez is, amely erőszakot elszenvedett áldozatokon, és függőkön igyekszik segíteni. A terápia részét képezi náluk a zenekeverés is, ezt próbálta ki Katalin hercegné is – valószínűleg először és utoljára.

A kékbe öltözött hercegné egész magabiztosan vágott bele a keverésbe, a végeredményt azonban sem ő, sem az ura nem találták impozánsnak. Vilmos herceg egy ponton közbe is szólt, hogy állítsák le a felvételt, mert belesajdul a füle. Katalin az Instagram-posztban külön kéri is a szervezetet, hogy amellett, hogy folytassák kiváló munkájuk, szabaduljanak meg a zeneszörnytől is, amit alkotott.