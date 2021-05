Fotó: youtube / zshowtime

Lassan az utolsó kiskanalak is a helyükre kerülnek Osváth Zsolték éttermében. A Youtube-os műsorvezető április közepén jelentette be, hogy párjával újabb közös bizniszbe fogtak, már akkor is ezerrel folytak a munkálatok. Ezeknek a zöme mára befejeződött, szombaton pedig már látogatható is lesz az étterem – néhány szerencsés követő számára.

Osváth Zsolt ismét bejelentkezett, és elmondta, hogy szeretnék megvendégelni követőiket, akik nélkül nem jöhetett volna létre az étterem. Támogatóik és nézőik egyaránt esélyesek egy ebédre vagy vacsorára, ennek részleteiről a videóban beszélt.

A videóban természetesen ezúttal is betekintést nyerhettünk az üzlethelyiség felújítási folyamataiba, a műsorvezető pedig azt is elárulta, mennyibe került mindez.