Nyilván minden rajongó várja a május 27-én debütáló Jóbarátok: Újra együtt (Friends: The Reunion) című speciális tartalmat.

Hangolódjunk a holnapi premierre a Margaret Island cover videójával, amelyben a zenekar a Jóbarátok főcímzenéjét az I’ll Be There For You-t dolgozta fel egy ahhoz nagyon hasonló klipben.

Ahogy a zenekar énekese, Lábas Viki fogalmazta:

A Jóbarátok ikonikus sorozat, nagyon sokunk életében töltött be fontos szerepet - szerintem konkrétan létezik ebben a kategóriában is függőség! :)) Sok ismerősöm a mai napig újra és újra előveszi és végignézi az összes évadot. A Reunion kapcsán mi is fellelkesültünk, fel is vettünk a sorozathoz kapcsolódóan egy főcímdal feldolgozást. A coverhez pedig egy igazi kanapés-állólámpás-szökőkutas videót is forgattunk, ahogy azt kell!:))"

Fotó: HBO Go