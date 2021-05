Év eleje óta szinte hetente frissül, hogy ki tér vissza az HBO Go Szex és New York című sorozatának Just Like That címen meghirdetett folytatásába. Hívhatjuk marketingfogásnak, hogy aki kezdetben tagadja csatlakozását, idővel mégis kötélnek áll.

A sorozat alapesetben elképzelhetetlen Mr. Big nélkül. A rajongókat pár hónapja még letaglózta a hír, hogy Chris Noth sem csatlakozik a készülő évad stábjához. Az Index Sunday Brunch című podcast műsorában többek között ennek drámaiságát is megvitattuk Spilák Klárával, aki Carrie magyar hangját kölcsönözte a sorozatban. Igaz, ő hozzátette, neki az álompasija nem Big volt, sokkal inkább Aiden.

És akkor nyissuk meg a jó hírek szekciót: Mr. Big, és legfrissebb tudásunk szerint Aiden is visszatér a sorozatba, Spilák Klára legnagyobb örömére. Pár epizód erejéig tehát John Corbett is felbukkan, de hogy mekkora szerepet vállal, egyelőre nem tudni.

Ha így haladunk, talán Samatha, azaz Kim Catrall is beadja a derekát. Ez esetben tényleg pezsgőt bonthatnak a rajongók.