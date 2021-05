Fotó: J. Kempin / Getty Images Hungary

Kínos kis történetek estek meg a Kardashian-klán tagjaival. A héten elsőként Kim égett be, miután kapott egy PR -csomagot Olivia Rodrigótól, aki korábban a Driver Licence című számával futott be a zeneiparban, előtte pedig filmekben és szerepelt. A 18 éves énekes-színésznő (és TikTokker) hamarosan új albummal jelentkezik, ezt szerette volna promotálni akkor is, amikor Kim Kardashiannak küldött csomagot. A terv azonban elég kínos véget ért, és a legjobb benne, hogy Kimet nem érdekelte annyira a dolog, hogy újravegye a pár másodperces videóját.

Mennyire cuki már Olivia Rodrigo, nem igaz, srácok? Alig várom az albumát. Tudjátok, hogy imádom a Driver Licence című számát!

– kedveskedett a celebritás, amikor hétéves lánya közbeszólt, hogy de nem is hallgatja soha.

De igen, mindig hallgatom. Fejezd be, North. Saint, mindig hallgatjuk a kocsiban, ugye?

– fordult másik gyerekéhez Kim, ahelyett, hogy újravette volna a jelenetet.

Eközben a Keeping up with the Kardashians sorozatukból az derült ki, hogy Kendall Jenner az összes Hermés ajándék eszcájgját visszaváltotta, amit a nővére nagy gonddal választott ki neki különböző alkalmakra. Az ügylet úgy derült ki, hogy Kourtney felhívta a márkát, és kérte, hogy küldjék el neki azokat az eszcájgokat, amiket még nem vett meg a húgának. A válasz az volt, hogy oké, de Kendall eddig mindig mindent visszavitt nekik. A legidősebb Kardashian-lány úgy döntött, bosszúból továbbra is az említett kollekció darabjait vásárolgatja majd Kendallnek.

Kylie Jennert egy modell vette elő, mondván, a sminkmogul zaklatta és kinevette őt a barátaival, amikor Tyga Ice Cream Man című számának videoklipjéhez forgattak (Kylie ez idő alatt a rapper barátnője volt).

Ahogy megjelentem, Kylie végignézett rajtam, suttogni kezdett, aztán rám mutogatott, miközben azon nevetett, hogyan táncolok. Sírva mentem ki, és oda is utánam jött a barátaival. A kocsijához mentek. Emlékszem, hogy egy fehér Rolls-Royce volt a parkolóban. Mintha követtek volna

– szemlézte Victoria Vanna szavait Perez Hilton.

A modell egyébként hozzátette, hogy még maga Tyga is azt mondta neki, hogy a barátnője csak rá akart ijeszteni. Ami Kylie Jennert illeti, mindössze annyit fűzött a történethez, hogy szerinte ez sosem történt meg.