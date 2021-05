Egy Békés megyei óvodában teljesítettek gyermeknapi kívánságokat az Országos Mentőszolgálat dolgozói – olvasható OMSZ Facebook-oldalán.

A mentősök a közösségimédia-bejegyzésükben számolnak be róla, hogy egy Békés megyei óvodából érkezett gyermeknapi megkeresés hozzájuk, melyben egy óvodapedagógus elmondta nekik, hogy a picik az utóbbi időben sokszor látták a „ufóruhába öltözött” mentőket, akiktől kicsit tartanak. Emellett sokuk családja is érintett volt valamilyen módon a koronavírus-járványban, és számos kérdésük, kételyük van, amit jó lenne, ha a mentősök eloszlatnának, ezért meghívta őket az óvodába.

A OMSZ munkatársai örömmel mondtak igent, és nemcsak azt mutatták meg a kíváncsi ovisoknak, hogy mire is jó az izolációs ruha, és hogy nem kell tőle félni, de a mentős munkába is beavatták őket. A gyerekek nemcsak élményekkel és hasznos információkkal gazdagodtak, de ajándék színezőt is kaptak a mentős bácsiktól.