Eddig még sosem látott együttműködéssel összefogott a Budapesti Rendőr-főkapitányság a Budapest Bábszínházzal és közösen indítanak el egy új sorozatot BÁBesetek címmel – tájékoztat róla a police.hu.

A rendőrség portálja beszámol róla, hogy a BÁBesetek nevű filmsorozatuk több szempontból is egy különleges egyveleg, hiszen szórakoztató módon bábok, színészek, illetve rendőrök közreműködésével mutatja be a rendőrség munkáját és egyben népszerűsíti a báb műfajt is.

Az egyedi kezdeményezésben rendőrségi szakemberek és a bábművészek minden epizódban felderítenek egy-egy esetet, amely a Budapest Bábszínház közkedvelt előadásainak szereplőihez kapcsolódik.

Fotó: Police.hu Gál Kristóf rendőrségi szóvivő és a Budapest Bábszínház sztárja, Findusz.

Így például olyan sztárbábokkal talákozhatnak majd a sorozat nézői, mint Findusz, Nyúl Péter, valamint Gergelyfi bácsi és természetesen a Gengszter nagyi. A szórakoztatás mellett az epizódokból fontos információkhoz is hozzá lehet majd jutni a fiatalabb és az idősebb korosztálynak is. A fordulatos, izgalmas és humoros filmeket a rendőrpalotában, illetve a Bábszínházban és tizenöt különböző helyszínen forgatták. A sorozatot a police.hu oldalon, a BRFK Információs Portálon, a Budapest Bábszínház Facebook oldalán, és a YouTube csatornáján lesznek majd elérhetőek.